Barcellona | fin qui 24 infortuni | solo 4 calciatori non si sono mai fermatI

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024) Apensano già al ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli. Xavi deve trovare al più presto una soluzioni per sistemare la squadra dopo glidi Pedri e De Jong. I due centrocampisti, infatti, non saranno disponibili per il Napoli. I lorosi aggiungono ad un lunga lista che comprende, al momento, 24durante l’arco della stagione. Nella rosa blaugrana,4 giocatori non hanno avuto problemi durante la stagione, il resto è un ecatombe. Lo scrive La Vanguardia, quotidiano vicino alla comunità catalana. Ilcontro il Napoli non avrà due suoi giocatori chiave Scrive il quotidiano: “Senza Pedri e senza De Jong. Il, ??lo ha confermato ieri, dovrà giocare la partita chiave della Champions League contro il ...