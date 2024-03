Ascoltare musica in ogni stanza con altoparlanti wifi Multiroom

(Di martedì 5 marzo 2024) Le cassesenza fili non sono certo una novità ma negli ultimi tempi sono migliorate tantissimo, integrando nuove funzionalità smart e permettendo diproveniente da varie sorgenti. In questo modo possiamo riprodurre una playlist di canzoni sul computer e sentire lain giardino oppure in un'altragrazie alla connessione senza fili. Lo stesso brano si può diffondere in tutta la casa oppure è possibile scegliere di volta in volta quale brano riprodurre in una precisa. Lasi può controllare dallo smartphone, che diventa a tutti gli effetti un telecomando dello stereo. LEGGI ANCHE: Sentire l'audio della TV (con FireTV) su Amazon Echo 1) Casse con Wi-Fi incluso Le casse con Wi-Fi incorporato permettono di ...

