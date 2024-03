Tuffi | World Cup Montreal 2024 | azzurri fuori dal podio nell’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Va in archivio senza podil’ultimadella prima tappa di Coppa del Mondo dia Montréal, in Canada. Il sincro azzurro formato da Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi (278.91) non è andato oltre il quinto posto nella finale da 3 metri; mentre Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sono rispettivamente nono (404.20) e undicesimo (387.80) in quella individuale. Sarah Jodoin Di Maria invece ha chiuso al quinto posto (331.45) dalla piattaforma 10 m. Prossima tappa dellaCup a Berlino dal 21 al 24 marzo. Finali che hanno sorriso tutte alla Cina. Nel sincro tre metri a vincere è stata la coppia Chang Yani e Cheng Yiwen (329).40) davanti alle americane Bacon e Cook 312.60 e alle australiane Keeney-Smith 297.60. Dai 3 metri individuali uomini, trionfo per Wang Zongyuan (549.50) sul messicano Osmar Olvera ...