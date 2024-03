Trump incassa il sì della Corte Suprema | può correre per la Casa Bianca “Una grande vittoria per l’America”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) “per!!!“. Così a caratteri cubitali, Donaldesulta, su Truth Social per la sentenzache, all’unanimità, ha accolto le ragioni del suo ricorso, bocciando la sentenzadel Colorado che l’escludeva dalla scheda elettorale delle primarie repubblicane di domani per il suo ruolo nell’assalto al Congresso. Come era previsto, laha bocciato la sentenza del Colorado che escludeva Donalddalla scheda elettorale delle primarie nello stato per il suo ruolo nell’assalto al Congresso. “Il giudiziodel Colorado non può ...