Tirreno-Adriatico | Ayuso | “Emozionante battere Ganna a cronometro”

Tirreno-Adriatico 2024, Ganna battuto per 1” da Ayuso. Convincono Milan e Tiberi: L'uomo che non ti aspetti: Filippo Ganna era il super favorito ed era carico per conquistare per la terza volta consecutiva la cronometro individuale di Lido di Camaiore, ad aprire la Tirreno-Adriatic ...oasport

Tirreno - Adriatico. JUAN AYUSO BATTE GANNA DI 1". E CONQUISTA TAPPA E MAGLIA.: Sono bastati 11 minuti e 24 secondi a Juan Ayuso (UAE Team Emirates). per completare i dieci chilometri a cronometro della prima tappa della Tirreno – Adriatico 2024, vincere la prova di Lido di ...tuttobiciweb

Ciclismo: Tirreno-Adriatico. Ayuso vince crono davanti a Ganna: Lo spagnolo si prende anche la maglia azzurra di leader della generale LIDO DI CAMAIORE (ITALPRESS) - Juan Ayuso è la prima maglia azzurra ...sport.tiscali