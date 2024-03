Stranger Things 5 | le foto dal set anticipano il ritorno di Sadie Sink nei panni di Max

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un primo sguardo aldineidi Max è stato rivelato dal set di, dove è in lavorazione la quinta e ultima stagione. Max disembra in forma nelle primedal set di5, attualmente in fase di lavorazione. I nuovi episodi segneranno la conclusione per l'emozionante avventura firmata dai Duffer Brothers e divenuta rapidamente una hit su Netflix. Nella quarta stagione, Max Mayfield è sopravvissuta alla violenza di Vecna (Jamie Campbell Bower). Viva e vegeta grazie all'aiuto di Undici (Millie Bobby Brown) e dei suoi amici, Max è stata vista per l'ultima volta in condizioni drammatiche, accecata e con gli arti rotti. Una nuova immagine dal ...