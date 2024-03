Se per salvarci da Trump dobbiamo sperare nei giudici nominati da lui

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Questo è un estratto di “La Linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. Più o meno. Qui per iscriversi. Interessante intervista a Francis Fukuyama sul Corriere della sera che, come tutte le interviste a Francis Fukuyama degli ultimi trent’anni, comincia naturalmente con la non sorprendente notizia che la storia non è finita. Già nell’introduzione a un libro di qualche anno fa («Identità», Utet), il celebre politologo lamentava come dal 1992, data di pubblicazione del suo celebre «La fine della storia e l’ultimo uomo», ogni santo giorno, qualunque cosa accada, un giornalista si svegli e gli domandi con aria di sfida se non sia la prova che «la storia non è finita». In questo caso l’intervistatore, Massimo Gaggi, è più clemente, e si limita a dire che ...