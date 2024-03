Primarie Usa | Nikki Haley vince a Washington Dc | il commento di Trump

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Usa: prima vittoria allerepubblicane per: l’avversaria di DonaldconquistaDC. L’affermazione dell’ex governatrice della Carolina stoppa la corsa del Tycoon conquistando il 63% degli elettori, dopo aver perso al tempo stesso in cinque stati dove si sono già tenute leper eleggere il candidato per le prossime elezioni del Presidente degli Stati Uniti D’America. Secondo pronostici le probabilità di vittoria dellaera alte già alla vigilia, e molti ritengono che possa essere l’unico trionfo dell’avversaria del Potus in carica fino al 2021, attualmente in testa con il voto di 244 delegati, contro i 43 conquistati dallaPrima vittoria peralle ...