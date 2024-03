Pastiera di grano light | il dolce di Pasqua perfetto per chi è a dieta Ha soltanto 170 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 4 marzo 2024) Con lain arrivo non bisogna dimenticare di preparare dei dolci squisiti per addolcire il palato di tutti. La ricetta che preparo sempre e che è perfetta da servire anche a chi è aè quella delladiche è davvero irresistibile. Infatti laè unnapoletano che non si può non portare a tavola. Tuttavia la ricetta della tradizione è buonissima ma molto calorica quindi preparo una versione più leggera e che non appesantisce lo stomaco. Alla fine della pagina è disponibile anche la videoricetta per non sbagliare. Ringrazio il sito Pane e Mortadella per avermi concesso questa ricetta.di: ingredienti e preparazione. Laè un ...