Michelle Hunziker | quello che ha detto a Verissimo non torna | Selvaggia Lucarelli la inchioda su Doppia Difesa

(Di lunedì 4 marzo 2024)è stata ospite die durante la sua intervista ha parlato anche del caso, di cui si è occupata. Cosa è successo? Come sappiamo, nel 2018,ha fatto alcune ricerche su, da onlus creata dae Giulia Bongiorno, nata nel 2007. Questa...

Michelle Hunziker tornerà in Tv a partire da mercoledì 6 marzo 2024 alla guida della terza edizione di Michelle Impossible & Friends in onda su Canale 5, ... (diredonna)

Michelle Hunziker a Verissimo a sottolineato che sarà lei a viziare il nipotino Cesare. Già ora quando la figlia Aurora non c’è, con il nipotino fanno cose ... (superguidatv)

Michelle Hunziker onora il set di Verissimo domenica 3 marzo, mostrando il suo ritorno in prima serata televisiva con “ Michelle Impossible & Friends”, ... (pettegolezzicelebrita)

Anna Tatangelo come Ilary Blasi e Michelle Hunziker : chi l’avrebbe mai detto che sarebbe successo anche a lei? I fan sono rimasti senza parole una volta ... (cityrumors)

Hanno trascorso Capodanno insieme (e con loro c’erano anche i rispettivi fidanzati), e ora Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno un weekend in sospeso da ... (ilfattoquotidiano)

Selvaggia Lucarelli scatenata per le interviste della domenica: da Barbara D’Urso a Michelle Hunziker e Chiara Ferragni: Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non ha potuto esimersi dal chiudere questa domenica di fuoco con l’intervista forse più attesa in prima serata, quella dell’acerrima "nemica" Chiara Ferragni da Fabio ...libero

Verissimo, Michelle Hunziker: “Ilary Blasi nel momento più difficile ha dimostrato classe e quando ha parlato lo ha fatto con eleganza”: Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...ilfattoquotidiano

“Michelle Impossible & Friends”, grandi emozioni e risate garantite: Michelle Hunziker è raggiante. «Sono contenta perché questa terza edizione è la più bella di tutte» dice. “Michelle Impossible & Friends” parte il 6 marzo con la prima di tre serate del fortunato one ...sorrisi