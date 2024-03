Lungomare di Catania | scoperta una discoteca abusiva allestita nel roof top di un hotel di lusso

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nelle discoteche disposta dal Questore di, agenti del Commissariato “Borgo Ognina e della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno effettuato un controllo all’interno di un notodel litorale catanese. Nella circostanza hanno accertato che neltop a vetri posto all’ultimo piano dell’, adibito a ristorante per gli ospiti della struttura, si stava svolgendo una vera e propria serata danzante, con tanto di dj e con oltre 150 persone sorprese a ballare. Per accedere all’esclusivo evento, occorreva entrare nella hall dell’e salire sull’ascensore che porta all’ultimo piano dello stabile dopo aver superato una rigida selezione operata da un buttafuori sulla base di una lista di ospiti ...

“Catania Respira” con 2500 nuovi alberi in tutta la città, uno per ogni bambino nato nel 2023: Utilizzando il finanziamento del progetto presentato dal Comune di Catania, infatti, si è potuto attingere ai fondi del Pnrr e pertanto a breve si procederà alla riforestazione del boschetto della ...catanianews

A Catania la pista ciclabile danneggiata dai fuochi d’artificio di mezzanotte: I fuochi d’artificio, che costantemente vengono sparati a mezzanotte e oltre a Catania, nel tratto di Lungomare tra piazza Europa e piazza Nettuno, lasciano il segno. Stressano chi si sveglia di sopra ...lasicilia

Catania: ambiente, 2500 nuovi alberi col progetto “Catania Respira”, uno per ogni bambino nato nel 2023.: Catania: ambiente, 2500 nuovi alberi col progetto “Catania ... lo spazio davanti il liceo Lombardo Radice, il Lungomare, via Androne e via Plebiscito. Per volere del sindaco e dell’assessore ...lamilano