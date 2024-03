Lo beccano a rubare Lo portano sul furgone e gli schiacciano la bici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lo hanno colto anel. E, per farsi restituire il maltolto, dopo averlo inseguito mentre fuggiva in, lo hanno trascinato a bordo, costringendolo a restituire il maltolto. Non solo, per fargli capire la lezione, sono saliti con il mezzo sopra alla. È successo sabato in via Sigonio, dove alcuni passanti, vedendo il nordafricano fuggire dalurlando, hanno chiamato la polizia: gli agenti hanno intercettato il mezzo e ascoltato i due romeni a bordo, che hanno spiegato le loro ragioni. Che non sono bastate, però, a evitare loro la denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento.