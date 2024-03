L’Associazione “Salute&Territorio” chiede chiarezza sullo stato dell’Hospice di Cerreto Sannita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn un momento critico per il settore sanitario“Salute&Territorio” – guidata dal Presidente Alfredo Lavorgna – si rivolge al Direttore Generale della sanità Dott. Volpe non solo per ottenere aggiornamenti sull’Hospice dima anche per esprimere preoccupazioni riguardo alla recente decisione di demedicalizzare le ambulanze sul territorio. Lo scorso dicembre, durante un incontro significativo, sono state fatte promesse sul rapido avvioche rappresenta una struttura vitale per la comunità locale.al Dott. Volpe sulla situazione attuale e sui progressi compiuti dopo quell’annuncio. Parallelamente“Salute & Territorio” solleva ...