Il Volley Bergamo 1991 ora trema | la vittoria di Cuneo lo rimanda in zona retrocessione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Treviglio. L’incubo prende sempre più forma. Al termine della ventiduesima giornata del campionato di Serie A1 femmminile, llsi ritrova nuovamente in piena. Alla sconfitta interna con Pinerolo per 1-3 maturata sabato sera è seguita infatti ladinel delicatissimo scontro salvezza contro Busto Arsizio: il 3-1 ha fatto salire le piemontesi a 16 punti, lasciando le rossoblù a quota 15. Sorpassso completato. La squadra di cui da un paio di settimane ha preso le redini il bergamasco Stefano Micoli veniva da sette sconfitte consecutive, ma l’ex tecnico orobico è riuscito a invertire il trend. Come aveva già fatto due anni fa nella sua città, raggiungendo la salvezza in extremis, per poi centrare i playoff nella scorsa ...