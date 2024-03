D’Uffizi delude | Giovane si perde Mendes lotta ma non tira mai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Vaisanen 6,5. Preciso e puntuale, non sbaglia nulla e prova anche a sganciarsi in avanti. Bellusci 6. Torna centrale e ha i suoi problemi nel contenere l’ex Gondo che gli scappa da tutte le parti costringendolo anche ad un fallo al limite dell’area. Meno preciso del solito. Mantovani 6,5. Mantiene anche lui bene la posizione sul centrosinistra e controlla gli avversari che passano dalle sue parti. Falzerano 5. Meno brillante del solito, sbaglia facili appoggi e si intestardisce nel dribbling,ndo un paio di palloni velenosi. Vistoso il calo nella ripresa. Valzania 5. Rimane inspiegabilmente in campo fino alla fine nonostante nella ripresa arranchi. Doveva uscire lui per far posto al portiere Vasquez. Di Tacchio 6. Si piazza al centro del campo a recuperare palloni e a far ripartire l’azione. Viene ammonito per un fallo che in realtà subisce ma il direttore ...