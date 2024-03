Championship | i pronostici sulle partite di martedì 5 marzo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 4 marzo 2024), nel turno infrasettimanale le luci dei riflettori sono puntate sulla capolista Leicester, che non sta attraversano un periodo positivo. Fino a qualche mese fa, in Champions League, la corsa al primo posto sembrava abbondantemente chiusa. Il Leicester di Enzo Maresca aveva messo tutti in riga, dominando in lungo e in largo e dimostrando di non avere rivali in cadetteria. Tuttavia, nelle ultime settimane sono bastate tre sconfitte consecutive per riaprire la lotta per il primato, con le Foxes che sono riuscite a dilapidare un enorme vantaggio. Issahaku del Leicester – IlVeggente.it (Ansa)Sabato scorso il Leicester è stato beffato anche dal QPR, che ha avuto la meglio 2-1 al King Power Stadium: il dominio del possesso palla e le innumerevoli-palle gol non sono bastate alla squadra di Maresca per piegare i londinesi ed invertire la rotta. Fatto sta che ...