(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel 2008 Mama Africa era a Castel Volturno per un concerto contro la camorra, a sostegno di Roberto Saviano: un infarto se l’è portata via subito dopo l’esibizione

Nel 1956 a sorpresa Krusciov lesse il “rapporto segreto” in cui, per la prima volta, si criticavano l’operato e il culto della personalità di Stalin (repubblica)

Almanacco di oggi lunedì 4 marzo: Dalla e Makeba due star della musica nate nello stesso giorno: La sua data di nascita è servita anche come titolo per il suo primo grande successo. Titolo che all’inizio avrebbe dovuto essere Gesù bambino, se non fosse intervenuta la censura. Ma la canzone non è ...repubblica

Almanacco del 4 marzo: E’ il 63° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine dell’anno mancano 302 giorni. A Roma il sole sorge alle 06:40 e tramonta alle 18:04 (ora solare) A Milano il sole sorge alle 06:55 e tramonta alle ...scrivolibero

Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 4 marzo. Ecco l’Almanacco: Il 4 marzo è una data che porta con sé una ricca storia, una serie di eventi significativi, e celebrazioni speciali. Da santi venerati a celebrità nate, passando per avvenimenti storici memorabili, ...infocilento