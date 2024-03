Addio a Claudia Fiaschi Il lutto in Toscana | “Donna straordinaria | lascia un grande vuoto”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Firenze, 4 marzo 2024 – Cordoglio inper la scomparsa di, presidente di Confcooperativee vicepresidente nazionale di Confcooperative. Dal 2022 era alla guida del Consorzio Co&So, del cui cda ha sempre fatto parte. Aveva 59 anni. Giani: “ha ispirato molti nel perseguire ideali di solidarietà” "Ci, unail cui impegno nel terzo settore hato un segno indelebile nella nostra comunità". Così il presidente della Regione Eugenio Giani esprime il cordoglio suo e della giunta regionale per la prematura scomparsa di, presidente di Confcooperativee vice presidente ...

