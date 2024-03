“Ad Astra” | il nuovo album de Il Volo dal 29 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Ad” (Epic Records/Sony Music Italy) è il titolo delde Il, il primo composto interamente da inediti, fuori da venerdì 29su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica in 5 diversi formati, già disponibili in preorder (Il.lnk.to/Ad): cd, cd autografato (esclusiva Amazon), LP colorato, LP colorato autografato (esclusiva Amazon), LP nero. Un viaggio sonoro composto da 11 tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo con Capolavoro, a coronamento dei 15 anni di carriera del trio: Adè un vero e proprio abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. È un progetto ...