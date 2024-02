XXXV Musicultura | ecco i 60 artisti selezionati Tra gli ospiti ci sarà Piero Pelù

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) MACERATA – Dopo l’ennesimo record di partecipazioni al Festival con 1.187e la novità diPremière – la piattaforma digitale che ha messo in vetrina le centouno proposte in concorso più meritevoli, registrando 100.000 visualizzazioni e 25.000 espressioni di voto – laedizione dientra nel vivo con l’annuncio dei 60che accedono alle Audizioni Live. Il direttoreco Ezio Nannipieri ha svelato oggi i loro nomi nel corso di una conferenza stampa: la rosa delle 60 proposte in gara nel 2024 è composta da 11 band e da 49 solisti e soliste; tra le regioni italiane di provenienza più rappresentate troviamo al primo posto la Lombardia con ben 13, seguita dall’Emilia Romagna con 8 e dal Lazio e dalla Sicilia con 6 ...