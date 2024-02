Un viaggio nella musica con Casali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Unstoria della, alla scoperta del mondo dell’opera e di due protagonisti indiscussi del teatro: Giacomo Puccini e Maria Callas. Con "Le origini del melodramma: dal recitar cantando a Giuseppe Verdi" alle 17 di oggi, nel salone suor Valeria Montrasio di Casa Cambiagio in via San Giovanni in Borgo 7, il ciclo di incontri "", a cura del maestro Walter, già direttore del conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza e del Vittadini di Pavia. "Non saranno lezioni, ma tappe di un" spiega