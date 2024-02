Truffe | falsi crediti bonus facciate per 80 milioni | 9 arresti Coinvolta anche la Calabria

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Simulando interventi di ristrutturazione edilizia mai eseguiti , avevano creatod’imposta per "", pari a circa 80di euro, dei quali 7e mezzo successivamente ceduti a un entezio e 19ancora presenti nei cassetti fiscali di sette società . Sono nove gli(4 in carcere e 5 ai domiciliari) operati dai finanzieri del Comando provinciale...

Nuove segnalazioni di tentativi di truffa telefonici e porta a porta in Maremma compiuti da falsi incaricati Enel ed è la stessa azienda a ricordare come ... (lanazione)

Avviso INPS, attenzione a chi bussa alla porta: girano queste false figure a nome dell’Istituto: Queste figure fraudolente tentano di ingannare i cittadini, proponendo servizi o richiedendo informazioni personali sensibili. È fondamentale essere consapevoli di queste minacce e sapere come ...player

Roma: truffa del “bonus Facciate”, nove arresti e sette milioni sequestrati: Nove persone arrestate e 7,5 milioni sequestrati insieme a 19 milioni di falsi crediti d’Imposta pronti per essere ... accusati delle ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata alla ...radiocolonna

Asd incassa fondi pubblici senza averne diritto: due denunce di Roma Capitale: Nell’ambito di questa operazione sono stati denunciati due uomini, di 33 e 31 anni, per truffa in concorso, falso in atto pubblico, contraffazione e altri reati correlati, per i quali dovranno ...terzobinario