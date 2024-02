Tiro a segno - Le qualificazioni in Ungheria. Ceccarello 'mira' le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Passano dall’Europeo di Gyor le speranze di Sofiadi conquistare la qualificazione alledi Parigi. La tiratrice ravennate sarà impegnata da oggi innella rassegna continentale, penultimo appuntamento che metterà in palio il pass per i Giochi: l’ultima occasione sarà il Torneo di Qualificazione di Rio de Janeiro che si disputerà dall’11 al 19 aprile, dove saranno premiati i due migliori atleti di ogni specialità. Lagareggerà questa mattina nella gara mista a coppie insieme a Danilo Sollazzo, competizione che non varrà per la qualificazione olimpica ma in cui possono conquistare una medaglia, mentre l’appuntamento clou sarà domani con la 10 metri ad aria compresa, dove in palio ci saranno due pass olimpici, uno per nazione. In questa specialità, l’atleta è 61esima nel ranking ...