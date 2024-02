Spider-Man | l' autore della mitica serie animata vorrebbe tornare in stile X-Men ' 97

(Di giovedì 29 febbraio 2024) E se anche laanni '90 di-Man facesse ritorno? L'accetterebbe in un lampo! John Semper Jr.,celebreanni '90 di-Man, sarebbe più che favorevole a un ritorno dello show inX-Men '97, che ha riportato sul piccolo schermo lad'animazione sui mutantiMarvel. Semper ha confermato il suo interesse a realizzare un'altrasullo-Man degli anni '90. In risposta a un fan che gli chiedevapossibilità, infatti, Semper ha dichiarato: "Tutto quello che devono fare è chiamarmi. Io sono qui, e sicuramente prenderei in considerazione l'idea di farlo". ...

Marco Checchetto racconta il numero in uscita con Panini il 28 marzo: “Questa volta Peter diventerà Spider-Man non per caso, ma perché sceglierà di esserlo” (repubblica)

Film d’animazione, i registi candidati agli Oscar sono convinti che queste opere possano veicolare temi importanti: I registi dei 5 film d'animazione candidati agli Oscar rivelano quello che l'animazione rappresenta per loro e i messaggi che può trasmettere ...badtaste

Insomniac: gli autori di Marvel's Spider-Man confermano i licenziamenti con un messaggio: Insomniac Games conferma il taglio al personale apportato da Sony allo studio di Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank.everyeye

Miguel O'Hara è sempre stato pensato per essere caldo in Spider-Man: Across the Spider-Verse: Mentre Miguel O'Hara AKA Spider-Man 2099 potrebbe essere stato uno dei principali cattivi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, molte persone non hanno potuto fare a meno di trovarlo estremamente ...gamereactor