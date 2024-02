Serie B 2023 2024 | il Venezia batte il Cittadella 2-0 Spezia ko in casa col Feralpisalò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Seconda vittoria consecutiva per ilche sale a 51 punti, a -5 dal Parma capolista. La squadra di Paolo Vanoli2-0 ilcon i gol che vengono dal nord: il danese Gytkjaer sblocca il risultato al 3?, mentre l’islandese Bjarkason raddoppia al 74?. Quinto pareggio consecutivo per il Modena di Paolo Bianco che non va oltre il 2-2 contro il Pisa di Alberto Aquilani (in 10 dal 60? per rosso a Valoti) all’Arena Garibaldi. Mlakar (42?) e Canestrelli (83?) segnano le reti dei padroni di, mentre sono Abiuso (48?) e Strizzolo (74?) ad andare in gol per gli ospiti. Lo scontro diretto per la salvezza trasorride ai Leoni del Garda, che vincono 2-0 con le reti di Felici (38?) e La Mantia (76?) e si portano a -2 dai bianconeri diciottesimi. Ore 20:30, ...