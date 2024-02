Secondo aggiornamento Samsung Galaxy S24 a febbraio | dubbi sull’obiettivo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) C’è un alone di mistero introno ad undelS24 appena distribuito in Corea in queste ore. Si tratta di un’ulteriore release di queste settimane oltre quella contenente l’ultima patch di sicurezza Vale la pena scendere nel dettaglio del pacchetto, anche perché probabilmente lo stesso rilascio riguarderà anche l’Europa. Il firmware ora di scena è siglato come AXBA ed è più leggero della patch di sicurezza di recente distribuita, ossia con un peso di 400 MB.Nel changelog ufficiale non vengono chiariti esattamente quali siano le migliorie previste con il nuovo pacchetto, ma possiamo ipotizzare che si proceda ad una serie di ottimizzazioni per migliorare l’esperienza degli utenti finali con uno dei modelli della nuova serie top di gamma. Sappiamo bene come il primo ...