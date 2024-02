Rondinella | emergenza infortuni Ma il peggio è ormai passato | Vogliamo vincere con la Fortis

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Archiviata la sconfitta subita in casa della capolista Siena, gara affrontata dallacon coraggio e personalità nonostante le varie assenze, la Rondine si è messa alle spalle sei partite impegnative che hanno fruttato alla squadra solo 4 punti. Superata questa onda negativa dovuta agli, la Rondine guarda con ottimismo al prosieguo del campionato con il tecnico Francini che sta preparando al solito in maniera scrupolosa la prossima gara con laJuventus. E’ una partita importante che dovrà consentire alla squadra biancorossa di tornare sulla strada dei tre punti per proseguire poi il percorso con più ottimismo. "Il– puntualizza il presidente della, Lorenzo Bosi –. Con il recupero di alcuni ...

Durissimo scontro testa a testa, cambio obbligato: emergenza portieri: Con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 a metà della prima frazione di gioco, si è assistito ad un duro scontro testa a testa tra il portiere delle Rondinelle Lorenzo Andrenacci e l’attaccante ...calciomercato

Sampdoria – Brescia, e’ sfida tra nobili decadute all’insegna dell’emergenza infortuni: Sampdoria-Brescia, a Marassi i doriani provano a ripartire dopo il ko di Pisa. Le Rondinelle vogliono tre punti playoff.calciostyle

Sampdoria-Brescia, sei assenze per gli ospiti: emergenza per Maran: La gara prevista domani tra Sampdoria e Brescia conta un numero complessivo di svariati infortuni: ecco la situazione delle rondinelle Non solo infatti in casa della Sampdoria gli infortuni in Serie B ...sampnews24