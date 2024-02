Putin | L' Occidente sta facendo rischiare la guerra nucleare Abbiamo armi per colpire tutti i Paesi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Anche la Russia detiene«che possonoobiettivi neioccidentali": lo ha detto il presidente Vladimircommentando le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron che nei giorni scorsi non ha escluso il possibile invio in Ucraina di soldati occidentali. L’, ha detto il presidente russo, dice «cose insensate» quando sostiene che la Russia vuole attaccare...

(Adnkronos) – ''L'operazione militare speciale che la Russia '' sta conducendo in Ucraina da due anni ''è una lotta giusta per la sicurezza e la sovranità'' di ... (periodicodaily)

"Abbiamo armi per colpirvi": l'ultima minaccia di Putin all'Occidente: Il discorso di Putin Putin ha esordito sbandierando due temi più volte ritrovati nei discorsi da lui effettuati degli ultimi tempi. Il primo: accusare l’Occidente di cercare di distruggere la Russia.ilgiornale

In un discorso a Mosca Putin all'Occidente: «Anche le nostre armi possono raggiungervi»: Putin ha tuttavia affermato che è «una sciocchezza» dire che Mosca voglia attaccare l'Europa. «Comprendiamo che l'Occidente sta cercando di trascinarci in una corsa agli armamenti, logorandoci e ...bluewin.ch

Russia, Putin avverte l'Occidente: "Abbiamo armi per colpirvi": Mosca, ha sottolineato Putin, ''non permetterà a nessuno di interferire nei ... Inoltre, secondo il presidente russo, ''l'Occidente voleva fare con la Russia lo stesso che ha fatto con l'Ucraina, per ...adnkronos