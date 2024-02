(Di giovedì 29 febbraio 2024)1 LARCIANESE 0: Citti, Lorieri, Laucci, Bondielli, Genovali, Ceciarini, Szabo, Vaselli, Mengali, Ghelardoni, Falorni. (A disposizione: A. Ricci, Raffaetà, Da Prato, Bonuccelli, Tragni, Belli, Pinelli, Mancini, Fr. Tosi).All. Giuseppe Della Bona. LARCIANESE: Venturini; Porciani, Lo Russo, Marianelli, Sheta, Fusco, Dinucci, Pini, Ndiaye, Guarisa, Biagioni. (A disposizione: Pinochi, Iannello, Monti, Musteqja, Foresta, Errachid, Lenti). All. Maurizio Cerasa. Arbitro: Francesco Castorina di Lucca (assistenti di linea Prashan Seneviratna di Pontedera e Marco Di Spigno di Livorno). Reti: 49’ st Raffaetà (P).– Settebello! Non si ferma la squadra biancoceleste che infila la settima vittoria consecutiva. Il successo, ancora di “corto-muso”, giunge stavolta a tempo scaduto, ...

Pietrasanta inarrestabile: Pietrasanta 1 LARCIANESE 0 Pietrasanta: Citti, Lorieri, Laucci, Bondielli, Genovali, Ceciarini, Szabo, Vaselli, Mengali, Ghelardoni, Falorni. (A disposizione: A. Ricci, Raffaetà, Da Prato, Bonucce ...msn

Promozione: il Pietrasanta sogna. Continua la risalita inarrestabile. Blues vittoriosi e terzi in classifica: Il Pietrasanta vince contro il Settimello con una rete di Szabo, confermando la sua risalita in classifica in Promozione Toscana. Della Bona guida la squadra a 6 vittorie consecutive.lanazione

inarrestabile Jasmine Paolini: è in finale a Dubai: Jasmine Paolini per la prima volta in finale in un torneo Wta 1000. La giovane tennista di Bagni di Lucca centra l’impresa al Duty Free Tennis Championships, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 28e ...luccaindiretta