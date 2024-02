Niente cani nella Palude di Torre Flavia | il Sindaco di Cerveteri firma l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – “Ladiè un Monumento Naturale unico composto da specchi d’acqua, circondati da canneti e da prati che durante i mesi invernali sono spesso allagati. Grazie alla sua posizione, l’area protetta offre rifugio e alimentazione a numerose specie di uccelli in particolare durante le stagioni migratorie, tra questi, anche il famoso quanto raro Fratino. A tutela di un sistema naturale unico al mondo ed estremamente fragile, come ogni anno abbiamo emesso apposita ordinanza che vieta l’ingresso ai, anche se al guinzaglio, dallo stabilimento Da Ezio Latta fino al confine con il Comune di Ladispoli, dal periodo che va dal 1 marzo fino al 30 luglio, ovvero nel periodo in cui nidificano le varie specie animali presenti”. A dichiararlo è ...