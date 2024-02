Master Campionati Italiani Indoor di Ancona | undici medaglie per la Track & Field

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ottimi risultati per laGrosseto aidi atletica di. Sono benletotali conquistate dagli atleti grossetani: due ori, quattro argenti e cinque bronzi. Donne protagoniste grazie a Marcella Municchi che si conferma campionessa d’Italia nei 3000 F55 e ad Anna Bencivenga alla prima maglia tricolore in carriera al coperto nella marcia F60. Per Municchi triplo impegno che frutta un bronzo nei 1500 ed un settimo posto negli 800. Marcia come sempre protagonista: medaglia d’argento per Biagio Giannone tra gli M80, seconda (F50) Sandra Franceschini con un super tempo battuta solo dalla primatista italiana, argento anche per Teresa ...