L’ignavia dell’Occidente contro Putin in undici post del ministro lituano Landsbergis 

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un thread duro, ma anche amaroun’Europa tentennante nei confronti di. È Gabrielius Landsbergis,degli Affari Esteri della Lituania a lanciare su X l’appello ai leader Europei di guardarsi allo specchio e di trovare finalmente il coraggio di reagire: «Stabiliamo linee rosse per noi stessi, ma non per la Russia. Ci leghiamo pubblicamente le mani lasciandolibero di saccheggiare, stuprare e distruggere. Agiamo con trasparenza strategica alo di un’ambiguità strategica. È ora di cambiare rotta». In uno dei momenti più difficili per la difesa dell’Ucraina, Landsbergis richiede con forza una reazione, un aiuto vero per arginare le preteseiane. Perchéè pronto: «a oltrepassare i confini, sovvertire i governi democratici, ignorare i ...