Le Officine Schwartz. Quarant'anni fa l'esordio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il richiamo delle. A 40 anni dal suo esordio con una performance multimediale, la storica formazione musicale bergamasca (è nata nel 1983 ad opera di Osvaldo Arioli), unica nel suo genere, capace di unire il genere industrial (stile di musica sperimentale nato negli anni ‘70) al folk e ai canti operai, famosa anche per utilizzare strumenti musicali autocostruiti con scarti industriali, ha organizzato una serata ricordo. L’appuntamento è per domani all’auditorium di piazza della Libertà. In scena Osvaldo(tubicordo, drum synth, voce), Massimiliano Panza (pianoforte, ronin, metalli), Michele Agazzi (chitarra elettrica, metalli), il videomaker Domenico Morreale che si occuperà delle macchine visuali. Molti dei brani in scaletta saranno supportati dagli stessi strumenti analogici (drum machine e mono synth) che ...