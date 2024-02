La scrittrice | I veri miti non tramontano mai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La vita non può essere un inganno, non può essere consumata nella ricerca di falsi, di amori che diventano tragedie per egoismo e mancanza di rispetto, per la ricerca della ricchezza delle tasche a discapito della povertà del cuore. L’autrice del racconto "Persone che non muoiono mai" Elisabetta Turano ha svolto la propria attività lavorativa presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, per l’aiuto e il sostegno ai piccoli pazienti, ma anche per riservare una dedicata accoglienza ai giovani volontari, i quali hanno capito come trasformare le esperienze difficili in vere occasioni di crescita. È importante far capire alle persone che non è necessario diventare un personaggio televisivo o un influencer dei vari social per conquistare un posto di rilievo nel mondo, ma saper conquistare la fierezza e il valori del rispetto verso gli altri. Non si ...