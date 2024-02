La paura matta degli opinionisti di destra che la sconfitta in Sardegna non sia un incidente di percorso

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quando il centroancora litigava sulla candidatura in, il 12 gennaio Alessandro Sallusti scriveva un editoriale preoccupato sul Giornale. Attenzione, diceva, «o questa cosa la si risolve in poche ore o questa frattura sarà il primo vero inciampo sul cammino della maggioranza». È noto, aggiungeva, che un granello di sabbia può inceppare rovinosamente anche il meccanismo perfetto: è lungo l’elenco di palle di neve diventate inaspettatamente slavine. Ora, con il voto sardo, la palla di neve ha cominciato a prendere volume e sta gelando non solo i quartier generali della maggioranza, ma anche i giornalisti diche animano i talk show. Soprattutto quelli che fanno capo al re delle cliniche, Antonio Angelucci, deputato della Lega (prima di Forza Italia). Conoscono i sondaggi che danno il candidato del ...