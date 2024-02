La grande protesta degli obitoristi a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Mi chiama il mio collega (obitorista) di Düsseldorf. “Ciao!”. “Ciao! Come stai?”. “Bene!”. Lui: “Ti chiamo perché sono preoccupato!”. Io: “Per cosa? Non c’è motivo! Siamo, più di così cosa pretendi”. Lui: “Vogliono chiudere l’obitorio per spending review, ordine dell’Ue”. Io: “Robe da matti… Düsseldorf senza obitorio. Non esiste. Ci vuole”. Lui: “Vogliono accorpare i 26mila obitori dell’Ue e farli diventare cinque. A te non hanno detto niente?”. Io: “No!”. Lui: “Andiamo acon migliaia di carri funebri, blocchiamo i lavori del Parlamento europeo”. Infatti siamo andati con carri funebri di tutte le marche (anche Toyota). La Commissione Ue ha preso paura e ritratto il provvedimento.