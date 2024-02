Italia e Israele | i 75 anni di amicizia per dire ancora no all’antisemitismo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non solo la celebrazione di una solida, ma la consapevolezza che un sostegnotto a quanto accaduto il 7 ottobre debba necessariamente essere accompagnato da un percorso valoriale che porti a più diritti e a spegnere i volgari rigurgiti di antisemitismo. I 75dei rapporti trasono stati al centro della giornata di ieri in Senato, in virtù di un evento promosso dal capogruppo a Palazzo Madama, Lucio Malan, e dal senatore FdI Marco Scurria, presidente del Transatlantic Friends of Israel. Tra gli altri, presenti il senatore di Fratelli d’Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche Ue, la presidente e il vicepresidente della Commissione Difesa/Esteri del Senato, Stefania Craxi e Roberto Menia, Alon Bar, ...

domani , primo marzo, si terranno in Iran le prime elezioni politiche dopo la morte di Mahsa Amini. elezioni farsa per il veto imposto dal Consiglio dei ... (iodonna)

Lia Levi: "Cancellare Israele dalla Biennale è come cancellarlo dalle mappe": Intervista alla scrittrice scampata alla Shoah: “Il male del mondo è stato addossato agli israeliani, anzi agli ebrei. Il racconto ritualistico dell’Olocausto ...huffingtonpost

Lettera aperta della Comunità Ebraica di Firenze al Consiglio comunale: Era una scelta non scontata (come non era certo scontato per l'associazione Italia Israele portare al Comune di Firenze come relatori persone notoriamente all’opposizione dell’attuale governo); ma ci ...nove.firenze

Biennale 2024, migliaia di artisti chiedono l’esclusione di Israele: “A Gaza è genocidio”: Una petizione di un collettivo di artisti che ha raccolto 12 mila adesioni ha chiesto alla Biennale d'arte di boicottare Israele per quello che sta succedendo ...fanpage