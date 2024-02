Il tentativo di Salvini senza strappare | Terzo Mandato | l' ultima mossa della Lega

(Di giovedì 29 febbraio 2024) C'è un fantasma che si aggira nei corridoi del centrodestra: è quello del. Bocciato in commissione la scorsa settimana, è tornato prepotentemente d'attualità dopo la débacle sarda. Laci ha provato anche ieri a rimetterlo sul tavolo del vertice di maggioranza, ma Fratelli d'Italia ha chiuso la porta. Almeno per il momento. La delusione per la sconfitta di Truzzu, fortemente voluto da Meloni, suggerisce prudenza. Lo sanno anche i vertici del Carroccio, che provano a glissare: «Pensiamo alle elezioni in Abruzzo e alle europee. Non è il momento». Il rinvio - e non la chiusura -discussione è confermato anche dal ministro Luca Ciriani, che spiega: «Un dibattito sulnecessita di tempi più larghi e approfonditi. Magari dopo le europee perché trattarlo ...

Il pressing della Lega sulla premier per ottenere la «garanzia scritta»: Anche se è chiaro che Zaia per avere un altro mandato ha bisogno di una modifica della legge (il tentativo di cambiarla è stato bocciato la scorsa settimana), per Salvini è importante incassare subito ...corriere

Veleni in maggioranza e paura per il fedelissimo Marsilio nel fortino Abruzzo. Meloni: “Basta errori”: Tutta la giornata post scoppola elettorale sarda, a Palazzo Chigi, scorre via in un malcelato tentativo di mascherare la portata ... Il 34 per cento delle scorse Europee era per Salvini, mica per la ...informazione

Regionali Sardegna, Meloni-Salvini-Tajani: non faremo più gli stessi errori: e stigmatizzato da Matteo Salvini ("se si cambia un candidato in corsa è più complicato"). Tanto che il tavolo del centrodestra per le amministrative è tornato a riunirsi nel tentativo di accelerare ...ansa