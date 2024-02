I MOTIVI Questa volta hanno vinto i tifosi della Curva Ferrovia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Escono da veri vincitori dallo stadio soltanto iieri. Gli ultras ciletto ecompreso che il loro aiuto può essere importante? Può darsi. Sicuramente la prova di maturità è stata eccellente. Un continuo, incessante sostegno ai ragazzi in campo. E non è soltanto perché, dall’altra parte, fossero soltanto 11 (e pure timidi), perché in altre occasioni i cori sono stati indirizzati contro squadre magari non presenti o altro. Non è servito a nulla, perché comunque lo Spezia è stato sconfitto? No, questo non si può assolutamente dire. Anzi, è la dimostrazionecrescita di un gruppo, capace di dimostrarsi più assennato. In campo non sono stati all’altezza e non è neanche colpa loro. Troppa diversa la formazione che ha affrontato la ...