GTA 6 ha raggiunto la fase finale dello sviluppo | Rockstar Games chiede il ritorno in ufficio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Jason Schreier ha rivelato che GTA 6 è entrato nella, conche proprio per questo motivo ha chiesto ai dipendenti di tornare incinque giorni della settimana a partire da aprile. Come possiamo leggere su Bloomberg, il sesto capitolo della serie di Grand Theft è entrato nell’ultima parte, con il team che proprio per questo motivo pretende dagli sviluppatori il massimo delle energie e delle attenzioni, così da portare a termine come si deve i lavori su un gioco così importante ed atteso. Inoltre stando alle informazioni in possesso dal giornalista, in quel ditemono eventuali violazioni della sicurezza, con del materiale ...