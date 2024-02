E ora tutti pazzi per l'Abruzzo: È la rivincita di regioni che nelle passate Elezioni faticavano a trovare posto sui giornali. Adesso, dopo le paginate dedicate alla Sardegna, c'è la corsa verso l'Abruzzo. Giornalisti con taccuino, o ...italiaoggi

Elezioni europee, l’allarme dei Servizi: “C’è il rischio di ingerenze russe sul voto”: Che ha come nuovo obiettivo le Elezioni per Bruxelles. «Gli apparati di informazione legati al Cremlino hanno provato a minare la coesione europea e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sia ...repubblica

A 100 giorni dalle urne: nasce “Europa al voto”, la guida su dossier e politiche Ue per far sentire la propria voce in tutto il Continente: Da oggi - in partnership con Parlamento e Commissione Ue - parte il progetto “L’Europa al voto”, una sezione del nostro sito dedicata alle Elezioni del 6-9 giugno composta da due pilastri: cosa ha ...repubblica