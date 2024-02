Chiara Ferragni sui social racconta come sta vivendo questi giorni di bufera | “Sono giornate un po’ toste e…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il 2024 non è decisamente cominciato sotto i migliori auspici per: l’imprenditrice digitale, infatti, inmesi ha dovuto far fronte a unasenza precedenti, che nessuno aveva previsto. Negli scorsi mesi, infatti, l’influencer ha dovuto far fronte allo scandalo del Pandoro Balocco e alla crisi mediatica che ne è derivata. Nonostante i tentativi delladi arginare laone, chiedendo scusa e donando un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino per rimediare all’errore commesso, in pochi hanno creduto alla sua buona fede e l’hanno accusata di aver voluto lucrare sui bambini malati. In aggiunta a ciò, negli scorsila notizia della presunta fine del matrimonio tra l’influencer e Fedez ha fatto immediatamente il ...