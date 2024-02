Sextum Bientina colpaccio in casa con la capolista Stella Rossa allunga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dalla Promozione alla Seconda categoria. Nel girone B di Promozione il San Miniato Basso vince e prosegue la corsa in testa a braccetto con la Sestese che ha battuto il San Miniato. Nello stesso girone vince il Saline contro il Centro Storico Lebowski. Domenica prossima derby tra San Miniato e San Miniato Basso, gara insidiosa per i giallorossi del Pinocchio e trasferta della Sestese sul terreno dell’Urbino Taccola. In Prima categoria, girone B, non c’è più storia per il primato ormai nelle mani del San Giuliano. E’ lotta apertissima, invece, per i quattro posti play off tra Selvatelle (43 punti), Forcoli (42), Atletico Etruria (37), Pecciolese (35) e Sanromanese (33). Vince il Ponsacco e sono tre punti che ossigenano la classifica. In Seconda categoria girone B ilè del(nella foto) che batte nettamente la ...