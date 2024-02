Primarie Michigan | vincono Biden e Trump

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 7.00 Il presidente Usa,, e l'ex presidente,, si sono aggiudicati ledemocratiche e repubblicane nello Stato del. Tuttavia, entrambi devono affrontare l'opposizione interna:è accusato di essere pro Israele, mentreè attaccato dai moderati. Lo spoglio è ancora in corso, ma le indicazioni sono chiare.è all'81% delle preferenze dopo che sono state scrutinate il 42% delle schede.è al 67% quando sono state scrutinate il 57% delle schede.

