La proposta bipartisan al Congresso contro il trumpismo ostile a Kyiv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Joe Biden ha convocato i leader dele del Senato per discutere delle “solite cose”: sicurezza del confine americano, sicurezza dei confini dell’Ucraina e, in questa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Una buona notizia, sia per gli studenti italiani di stanza all’estero sia per la politica nostrana, che per una volta riesce ad esprimersi all’unanimità su ... (secoloditalia)

Nella confusione dello scontro delle Regionali, del terzo mandato e delle imminenti europee si fa strada un’iniziativa promossa da un gruppo bipartisan per ... (ildifforme)

Riforme: Maiorino (M5S), 'no a deleghe piene in bianco per 5 anni': Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "La cosiddetta proposta di riforma Costituzionale bipartisan promossa da Magna Carta, LibertàEguale e IoCambio, pur perseguendo l'obiettivo apprezzabile di costruire un dia ...lagazzettadelmezzogiorno

Ungheria: esponenti governo e Fidesz si rifiutano di incontrare delegazione Congresso Usa (2): Nella conferenza stampa si è inoltre affermato che non appena i membri della delegazione torneranno negli Stati Uniti, presenteranno al Congresso una proposta di risoluzione bipartisan. In questo ...agenzianova

Ungheria: ministro Esteri Szijjarto, non abbiamo bisogno di consigli da delegazione Usa (3): Nella conferenza stampa si è inoltre affermato che non appena i membri della delegazione torneranno negli Stati Uniti, presenteranno al Congresso una proposta di risoluzione bipartisan. In questo ...agenzianova