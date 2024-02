Jastrzebski Wegiel-Piacenza oggi in tv | orario Champions League volley | dove vederla | streaming

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)mercoledì 28 febbraio (ore 18.00) si giocaincontro valido per il ritorno dei quarti di finale della2023-2024 dimaschile. All’andata la compagine guidata da Andrea Anastasi ha vinto al tie break, questo pomeriggio servirà una vittoria (o sconfitta 3-2 più Golden Set) per completare l’impresa, estromettere i forti polacchi e centrare l’accesso tra le prime quattro squadre d’Europa. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.00ha ripreso a correre dopo un lungo periodo di sbandamento, e la netta vittoria per 3-0 nel weekend contro Civitanova in Superlega ha dato quell’ulteriore slancio di fiducia necessaria per affrontare al ...

Volley Superlega. Modena verso il PalaBanca. Piacenza sogna l’Europa: Una partita che per la classifica vale poco, a Piacenza manca un punto per la matematica della terza piazza contesa da una Lube attesa dalla difficilissima trasferta di Verona, ma che per il morale di ...ilrestodelcarlino