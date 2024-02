Inter-Atalanta | infortunio Frattesi | segna e si fa male

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Poker dolceamaro per l’a San Siro contro l’. A realizzare la rete del 4-0 nel recupero della ventunesima giornata di Serie A è Davideche su calcio piazzato sbuca sul primo palo e di testa buca Carnesecchi per la quarta volta. San Siro esulta, ma la gioia del centrocampista ex Sassuolo dura poco. Una smorfia di dolora lascia presagire il peggio e il primo ad accorgersi chesi è fattoè Alexis Sanchez, puntuale a far cenno alla panchina di procedere con il cambio. Gli esami strumentali definiranno con più precisione le condizioni del giocatore, che sembrerebbe essersi infortunato all’adduttore. Al suo posto è entrato Klaassen. SportFace.