In Italia donazioni in salita per Unrwa | una truffa del 2023 fa scattare la procedura antifrode e il blocco delle carte

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Oggi la mia carta di credito è stata bloccata. Avevo provato a fare una donazione. Quando ho chiamato la banca per sbloccarla e chiedere spiegazioni mi hanno detto che il destinatario era sospetto e avevano ricevuto diverse segnalazioni. Il destinatario? L’, Agenzia Onu per il soccorso umanitario ai palestinesi». Questa è la denuncia di Simone Sibilio, professore associato dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e docente di lingua araba. La sua è solo unatante che si leggono sotto al post su Facebook pubblicato per capire se altri sono incorsi nello stesso problema. «Sì prof, a me Unicredit», commenta Mattia Giampaolo, dottorando in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma. «Purtroppo è successo a diversi colleghi», aggiunge Rossana Tufaro. Altri menzionano altri istituti di credito: BNL e Hype (Gruppo Sella). La conferma ...