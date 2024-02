Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)live dellatraoggi, mercoledì 28 febbraio Continuano le trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mentreprepara l’offensiva a Rafah. Secondo quanto trapelato alla stampa, le parti stanno valutando lo scambio di 400 prigionieri palestinesi in cambio di 40 ostaggi tenuti danella Striscia. Dal 7 ottobre le vittime palestinesi sono quasi arrivate a 30mila. L’Ue avverte: “Senza accordo i morti saranno 60mila”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, sullatraNotizia in aggiornamento