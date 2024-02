Dogana | tagli al vetriolo Altolà delle associazioni | No all’ufficio dimezzato Scatta la controffensiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Preoccupati e stupiti. Così Confartigianato, Cna, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti di fronte alla notizia della trasformazione dell’ufficiodogane di Arezzo in struttura subalterna a Firenze. Dopo l’unificazione (qualche anno fa)sedi di Arezzo e Siena, adesso in città, nell’ottica di un ridimensionamento degli uffici pubblici, rimarrebbe solo un piccolo presidio non in grado di rispondere a tutte le richieste. In una nota congiunta ledi categoria esprimono la totale contrarietà a un piano di riorganizzazione da parte della direzione nazionale dell’agenzia, a fronte di una conferma della autonomia operativa e dirigenziale degli uffici esistenti in Toscana (Livorno, Pisa, Prato-Pistoia e Firenze). Il ridimensionamento di un ufficio quale quello di Arezzo che, "con la sua sede operativa di Siena ...